Винисиус сзади толкнул Гонсалеса из Венесуэлы после его фола на Мартинелли. Защитник попал по лицу игроку «Арсенала» и вингеру «Реала» и был удален по совокупности эпизодов
Винисиус Жуниор вступил в стычку с игроком сборной Венесуэлы.
Сборная Бразилии сыграла вничью (1:1) в матче 11-го тура квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке с Венесуэлой.
На 62-й минуте игры вингер «Реала» не сумел реализовать пенальти, который был назначен за фол на нем вратаря Рафаэля Ромо.
На 89-й минуте матча защитник Александер Гонсалес был удален за удары по лицу Габриэля Мартинелли и Винисиуса.
После столкновения игрока с Мартинелли, Винисиус подбежал к венесуэльцу сзади, толкнул рукой в спину и получил отмашку в лицо. После этого бразильский полузащитник с криками упал, спровоцировав удаление.
Изображение: кадр из трансляции Sportv AO VIVO
У Винисиуса нет голов в 6 играх за Бразилию в отборе ЧМ-2026. Он не забил пенальти в матче против Венесуэлы
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Reuters
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