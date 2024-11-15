Винисиус сзади толкнул Гонсалеса из Венесуэлы после его фола на Мартинелли. Защитник попал по лицу игроку «Арсенала» и вингеру «Реала» и был удален по совокупности эпизодов

Винисиус Жуниор вступил в стычку с игроком сборной Венесуэлы.

Сборная Бразилии сыграла вничью (1:1) в матче 11-го тура квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке с Венесуэлой .

На 62-й минуте игры вингер «Реала » не сумел реализовать пенальти, который был назначен за фол на нем вратаря Рафаэля Ромо.

На 89-й минуте матча защитник Александер Гонсалес был удален за удары по лицу Габриэля Мартинелли и Винисиуса.

После столкновения игрока с Мартинелли, Винисиус подбежал к венесуэльцу сзади, толкнул рукой в спину и получил отмашку в лицо. После этого бразильский полузащитник с криками упал, спровоцировав удаление.

Изображение: кадр из трансляции Sportv AO VIVO

У Винисиуса нет голов в 6 играх за Бразилию в отборе ЧМ-2026. Он не забил пенальти в матче против Венесуэлы