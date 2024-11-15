Журналистка Лакомб о Винисиусе: «Проигрыш «Золотого мяча» – один из эпизодов расизма. Будь он белым, его бы воспринимали как парня с выраженной позицией, а не нарушителя спокойствия»

Милли Лакомб считает, что Винисиус Жуниор не получил «Золотой мяч» из-за расизма.

«Эпизоды расизма против него печально известны и многочисленны. В том числе и в проигрыше «Золотого мяча ». Здесь даже не о чем спорить.

В высказываниях некоторых сквозил расизм: «Он молодец, но чересчур сопротивляется», «он потрясающий, но слишком много говорит», «он супер, но чрезмерно жалуется».

Сопротивляется чему? Расизму. Жалуется на что? На расизм. Говорит о чем? О расизме.

Если бы он был белым, его бы воспринимали как парня с индивидуальностью, выраженным мировоззрением и позицией.

Поскольку он черный, это видится так: «нарушитель спокойствия», – заявила журналистка, комментатор, писатель и сценаристка Лакомб в своей колонке для UOL.

Напомним, «Золотой мяч» за сезон-2023/24 год получил полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

«От чернокожего ждут фразы «да, сеньор», выходящее за рамки воспринимается как высокомерие. Вини должен опустить голову и играть молча в глазах общества». Журналистка Лакомб о расизме