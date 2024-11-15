Разбрызгиватели сработали на 94-й минуте матча Бразилии и Венесуэлы. Винисиус обвинил соперника в затяжке времени, он кричал «Это вы виноваты!» в сторону скамейки

Газон в матче Бразилии и Венесуэлы начали поливать по ходу игры.

Эпизод случился на 94-й минуте матча отбора к чемпионату мира 2026 года (1:1). Во время углового бразильцев неожиданно включились разбрызгиватели воды.

В этот момент игроки сборной Бразилии, уже раздраженные грубой игрой венесуэльцев, начали яростно протестовать против судьи, полагая, что это было сделано намеренно.

Разгневанный Винисиус побежал к скамейке запасных соперника и в течение нескольких минут высказывал претензии тренерскому штабу Венесуэлы .

«Это вы виноваты, это вы виноваты!» – кричал Винисиус в сторону венесуэльской скамейки, обвиняя их в попытке потянуть время.

Стадион в Матурине начал освистывать Винисиуса.

Фото: кадры из трансляции

Винисиус сказал «пошел в жопу» и замахал руками, когда судья остановил контратаку Бразилии в матче с Венесуэлой