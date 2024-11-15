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КХЛ. «Сибирь» примет московское «Динамо», «Салават Юлаев» сыграет с «Барысом», «Ак Барс» против СКА

«Сибирь» примет московское «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Салават Юлаев» сыграет с «Барысом», «Ак Барс» – со СКА, «Витязь» будет противостоять минскому «Динамо».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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