Вечер бокса в Техасе: Тайсон – Пол, Барриос – Рамос и другие бои
В ночь на 16 ноября в Арлингтоне (Техас) состоится вечер бокса, в главном бою которого пройдет поединок в тяжелом весе между Майком Тайсоном (50-6) и Джейком Полом (10-1).
Другие бои карда:
Марио Барриос (29-2) – Абель Рамос (28-6-2);
Кэти Тэйлор (23-1) – Аманда Серрано (47-2-1);
Лукас Бади (17-0) – Армандо Казамоника (14-0).
Официальной трансляции турнира в России не будет, его покажет платформа Netflix. Ивент начнется в 06:00 по мск.
«Я больше не животное». Тайсона избили в последнем бою в карьере
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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