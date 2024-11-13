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Вечер бокса в Техасе: Тайсон – Пол, Барриос – Рамос и другие бои

В ночь на 16 ноября в Арлингтоне (Техас) состоится вечер бокса, в главном бою которого пройдет поединок в тяжелом весе между Майком Тайсоном (50-6) и Джейком Полом (10-1).

Другие бои карда:

  • Марио Барриос (29-2) – Абель Рамос (28-6-2);

  • Кэти Тэйлор (23-1) – Аманда Серрано (47-2-1);

  • Лукас Бади (17-0) – Армандо Казамоника (14-0).

Официальной трансляции турнира в России не будет, его покажет платформа Netflix. Ивент начнется в 06:00 по мск.

«Я больше не животное». Тайсона избили в последнем бою в карьере

Джейк Пол вообще боксер?

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
logoМайк Тайсон
logoКэти Тэйлор
logoбокс
logoДжейк Пол
logoМарио Барриос
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