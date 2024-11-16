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  • Сборная Косово покинула поле за несколько минут до конца матча с Румынией. Румынские фанаты скандировали «Сербия, Сербия!», вывесили сербский флаг и бросали предметы на поле
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Сборная Косово покинула поле за несколько минут до конца матча с Румынией. Румынские фанаты скандировали «Сербия, Сербия!», вывесили сербский флаг и бросали предметы на поле

Игроки сборной Косово ушли с поля во время игры Лиги наций с Румынией.

Случилось это за несколько минут до конца матча, в компенсированное ко второму тайму время. 

Футболисты Косово жаловались на поведение румынских фанатов. На трибунах также заметили сербский флаг. Журналист Арлинд Садику сообщает, что после стычки между игроками румынские болельщики начали скандировать «Сербия, Сербия!» и бросать предметы на поле.

Матч приостановили до дальнейших сообщений. На момент остановки счет был 0:0.

Опубликовано: Sports
Источник: Kosovo Football
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