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НБА. «Кливленд» примет «Чикаго», «Сан-Антонио» встретится с «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня пройдут 12 матчей Кубка НБА 2024 года.

«Кливленд» постарается продолжить свою победную серию в матче против «Чикаго». «Оклахома» примет «Финикс». «Сан-Антонио» встретится с «Лейкерс».

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Восток. Группа A

Положение команд: Орландо – 1-0, Нью-Йорк – 1-0, Бруклин – 0-0, Филадельфия – 0-1, Шарлотт – 0-1

Восток. Группа B

Положение команд: Милуоки – 1-0, Детройт – 1-0, Индиана – 0-0, Майами – 0-1, Торонто – 0-1

Восток. Группа C

Положение команд: Атланта – 1-0, Кливленд – 0-0, Чикаго – 0-0, Вашингтон – 0-0, Бостон – 0-1

Запад. Группа A

Положение команд: Портленд – 1-0, Клипперс – 0-0, Сакраменто – 0-0, Хьюстон – 0-0, Миннесота – 0-1 

Запад. Группа B

Положение команд: Финикс – 1-0, Оклахома – 0-0, Лейкерс – 0-0, Сан-Антонио – 0-0, Юта – 0-1

Запад. Группа C

Положение команд: Голден Стэйт – 1-0, Денвер – 0-0, Новый Орлеан – 0-0, Мемфис – 0-0, Даллас – 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoАтланта
logoШарлотт
logoЧикаго
logoКливленд
logoДенвер
logoДетройт
logoГолден Стэйт
logoХьюстон
logoИндиана
logoКлипперс
logoЛейкерс
logoМемфис
logoМайами
logoМилуоки
logoМиннесота
logoБруклин
logoНью-Йорк
logoНовый Орлеан
logoОрландо
logoФиладельфия
logoФиникс
logoСакраменто
logoСан-Антонио
logoТоронто
logoНБА
logoВашингтон
logoОклахома-Сити
logoКубок НБА
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