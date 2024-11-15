НБА. «Кливленд» примет «Чикаго», «Сан-Антонио» встретится с «Лейкерс» и другие матчи
«Кливленд» постарается продолжить свою победную серию в матче против «Чикаго». «Оклахома» примет «Финикс». «Сан-Антонио» встретится с «Лейкерс».
Регулярный чемпионат
Кубок НБА
Восток. Группа A
Положение команд: Орландо – 1-0, Нью-Йорк – 1-0, Бруклин – 0-0, Филадельфия – 0-1, Шарлотт – 0-1
Восток. Группа B
Положение команд: Милуоки – 1-0, Детройт – 1-0, Индиана – 0-0, Майами – 0-1, Торонто – 0-1
Восток. Группа C
Положение команд: Атланта – 1-0, Кливленд – 0-0, Чикаго – 0-0, Вашингтон – 0-0, Бостон – 0-1
Запад. Группа A
Положение команд: Портленд – 1-0, Клипперс – 0-0, Сакраменто – 0-0, Хьюстон – 0-0, Миннесота – 0-1
Запад. Группа B
Положение команд: Финикс – 1-0, Оклахома – 0-0, Лейкерс – 0-0, Сан-Антонио – 0-0, Юта – 0-1
Запад. Группа C
Положение команд: Голден Стэйт – 1-0, Денвер – 0-0, Новый Орлеан – 0-0, Мемфис – 0-0, Даллас – 0-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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