НБА. «Кливленд» примет «Чикаго», «Сан-Антонио» встретится с «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня пройдут 12 матчей Кубка НБА 2024 года.

«Кливленд» постарается продолжить свою победную серию в матче против «Чикаго». «Оклахома» примет «Финикс». «Сан-Антонио» встретится с «Лейкерс».

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

Восток. Группа A

Положение команд : Орландо – 1-0, Нью-Йорк – 1-0, Бруклин – 0-0, Филадельфия – 0-1, Шарлотт – 0-1

Восток. Группа B

Положение команд : Милуоки – 1-0, Детройт – 1-0, Индиана – 0-0, Майами – 0-1, Торонто – 0-1

Восток. Группа C

Положение команд : Атланта – 1-0, Кливленд – 0-0, Чикаго – 0-0, Вашингтон – 0-0, Бостон – 0-1

Запад. Группа A

Положение команд : Портленд – 1-0, Клипперс – 0-0, Сакраменто – 0-0, Хьюстон – 0-0, Миннесота – 0-1

Запад. Группа B

Положение команд : Финикс – 1-0, Оклахома – 0-0, Лейкерс – 0-0, Сан-Антонио – 0-0, Юта – 0-1

Запад. Группа C

Положение команд : Голден Стэйт – 1-0, Денвер – 0-0, Новый Орлеан – 0-0, Мемфис – 0-0, Даллас – 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.