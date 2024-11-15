Карпин про 11:0 с Брунеем: «Ребята порадовали отношением. Два момента не понравилось: не пошли в прессинг один раз, а второй раз пошли, но не так»
Валерий Карпин подвел итоги матча с Брунеем (11:0).
«Перед игрой говорил, что результат не так важен. Важно отношение, независимо от силы. Ребята порадовали отношением. Поэтому и результат такой, наверное», – сказал главный тренер сборной России.
Карпин также остался доволен рекордом сборной России по голам в одном матче.
«Глобально – да. Было бы глупо говорить нет после такого счета. Два момента не понравилось. Не пошли в прессинг один раз, а второй раз пошли, но не так. Остальное не так важно, если такой счет, то остальное нет смысла анализировать», – отметил тренер.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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