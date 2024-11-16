Роналду реализовал 169 из 200 пенальти за карьеру
Криштиану Роналду забил гол с пенальти в составе Португалии.
Португальский форвард реализовал одиннадцатиметровый на 72-й минуте матча Лиги наций с Польшей (5:1).
За карьеру Криштиану забил 169 голов с пенальти при 200 попытках. Его последний удар с точки в составе «Аль-Насра» был неудачным.
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