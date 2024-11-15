«Лион» исключат из Лиги 1 из-за долга в 505,1 млн евро, если он не исправит ситуацию к лету. Клубу запрещено подписывать новичков зимой

«Лион» могут исключить из Лиги 1 из-за проблем с финансами.

Решение, объявленное в пятницу вечером Национальной дирекцией контроля и управления (DNCG), контрастирует с оптимизмом, который ранее продемонстрировал владелец «Лиона » Джон Текстор.

Его доводы не смогли убедить контролирующий орган, который вынес свой вердикт к вечеру. На «Лион» наложен запрет на трансферы и ограничение по размеру зарплатной ведомости в преддверии зимнего трансферного окна.

Более того, клуб будет исключен из Лиги 1 и переведен во второй дивизион по итогам текущего сезона, если его финансовое положение не улучшится.

Ранее в «Лионе» сообщили о долге в размере 505,1 миллиона евро. Летом 2023 года трансферная деятельность клуба уже находилась под контролем, прежде чем эти меры были отменены зимой. Клуб прошел летнюю аудиторскую проверку в конце прошлого сезона.