«Лион» исключат из Лиги 1 из-за долга в 505,1 млн евро, если он не исправит ситуацию к лету. Клубу запрещено подписывать новичков зимой
Решение, объявленное в пятницу вечером Национальной дирекцией контроля и управления (DNCG), контрастирует с оптимизмом, который ранее продемонстрировал владелец «Лиона» Джон Текстор.
Его доводы не смогли убедить контролирующий орган, который вынес свой вердикт к вечеру. На «Лион» наложен запрет на трансферы и ограничение по размеру зарплатной ведомости в преддверии зимнего трансферного окна.
Более того, клуб будет исключен из Лиги 1 и переведен во второй дивизион по итогам текущего сезона, если его финансовое положение не улучшится.
Ранее в «Лионе» сообщили о долге в размере 505,1 миллиона евро. Летом 2023 года трансферная деятельность клуба уже находилась под контролем, прежде чем эти меры были отменены зимой. Клуб прошел летнюю аудиторскую проверку в конце прошлого сезона.
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