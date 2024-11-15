Сборная России одержала крупнейшую победу в истории – 11:0 с Брунеем

Сборная России одержала крупнейшую победу в истории.

Российская команда установила рекорд, обыграв в товарищеском матче сборную Брунея (11:0).

До этого самой крупной была победа над Сан-Марино (9:0) в июне 2019-го в рамках отбора на Евро-2020.