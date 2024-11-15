Сборная России одержала крупнейшую победу в истории – 11:0 с Брунеем
Сборная России одержала крупнейшую победу в истории.
Российская команда установила рекорд, обыграв в товарищеском матче сборную Брунея (11:0).
До этого самой крупной была победа над Сан-Марино (9:0) в июне 2019-го в рамках отбора на Евро-2020.
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости