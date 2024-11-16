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«Кливленд» стал шестой командой в истории НБА, которая выдала 14-0 на старте сезона

«Кавальерс» продлили победную серию.

«Кливленд» продолжил одну из лучших серий со старта сезона в истории НБА, улучшив результат до 14-0 благодаря домашней победе над «Чикаго» (144:126) в пятницу.

«Кэвз» – шестая команда НБА, которая стартует с 14 побед, и первая после «Голден Стэйт», открывшего сезон-15/16 с 24-0.

14-матчевая победная серия «Кливленда» – самая продолжительная за 55 лет существования клуба. «Кэвз» выигрывали 13 матчей подряд три раза, когда за команду играл Леброн Джеймс.

Донован Митчелл в пятницу набрал рекордные для себя в сезоне 37 очков.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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