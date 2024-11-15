  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жирков о России: «К 2026 году нас вернут – дисквалификацию могут снять уже в конце 2025-го. Мое мнение с учетом всех факторов, геополитики»
44

Жирков о России: «К 2026 году нас вернут – дисквалификацию могут снять уже в конце 2025-го. Мое мнение с учетом всех факторов, геополитики»

Юрий Жирков предположил, когда российские команды вернут в международные турниры.

«Россию вернут в Европу к 2026 году – думаю, могут снять дисквалификацию уже в конце 2025 года.

Это мое мнение с учетом всех факторов, геополитики. Скоро мы будем там играть», – заявил бывший защитник сборной России, ЦСКА, «Челси» и «Зенита».

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде. Следующий чемпионат Европы состоится в 2028 году в Великобритании и Ирландии.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoЦСКА
logoЗенит
logoЮрий Жирков
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
Политика
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Некоторые игроки Брунея попали в сборную из-за дружбы с президентом федерации и ради поддержки спонсоров («СЭ»)
1929 минут назад
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Агент Дзюбы о словах про комментаторов: «Почти все фанаты поддержали Артема. Про Генича было сказано с юмором, без агрессии, а он начал на оскорбления и эмоции переходить»
28 минут назад
Некоторые игроки Брунея попали в сборную из-за дружбы с президентом федерации и ради поддержки спонсоров («СЭ»)
1929 минут назад
Винисиус обвинил Венесуэлу в затяжке времени и кричал «Это вы виноваты!» в сторону скамейки, когда разбрызгиватели сработали в матче с Бразилией на 94-й
4435 минут назадФото
Тарханов о пенсии: «30 тысяч, по-моему. Можно не думать о пенсионных крохах – накоплений хватает, слава богу»
3248 минут назад
«От чернокожего ждут фразы «да, сеньор», выходящее за рамки воспринимается как высокомерие. Вини должен опустить голову и играть молча в глазах общества». Журналистка Лакомб о расизме
4757 минут назад
Титов о том, что Бонгонда его не знает: «Игрок очень среднего уровня. Зайди в музей «Спартака», узнай историю, потом уже будешь рассказывать, кто такой Дзюба, Титов. У меня нет обиды»
61сегодня, 11:38
Самошников о журналистах: «Какая разница, сколько я пива или вина могу выпить после игры. «Сколько тратишь в месяц», скажешь мало – напишут, что обманывает, много – зажрался»
24сегодня, 11:26
Винисиус сказал «пошел в жопу» и замахал руками, когда судья остановил контратаку Бразилии в матче с Венесуэлой
93сегодня, 11:10
Караваев о пиве в Чехии: «В «Спарте» в раздевалке холодильник стоял – у них это нормально. После игры обязан пойти в ресторан: если не пьешь, то отдыхаешь. Не пришел – штраф»
27сегодня, 10:57
В «Реале» обеспокоены количеством травм и сомневаются в Пинтусе. Методы тренера по физподготовке считают устаревшими (The Athletic)
35сегодня, 10:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Сборная России на одном уровне с Англией и Германией. Честь сыграть против такой большой команды». Президент Федерации футбола Брунея о матче
4 минуты назад
Ещенко о Станковиче: «Спартак» то выиграет дерби, то проиграет «Махачкале» – качели. При Абаскале примерно так же было, пятая строчка – не место красно-белых»
216 минут назад
Префект полиции Парижа об игре Франции с Израилем: «Все прошло очень хорошо. Быстро среагировали на драку, 2 человека арестованы. Людей было меньше, но были и семьи»
4сегодня, 11:20
Бентанкур о бане за шутку о корейцах: «Моего агента уведомили о наказании, клуб еще не связывался со мной. Я знал, к чему все идет – посмотрим, когда вернусь из сборной»
3сегодня, 10:43
«Лучше бы Россия сыграла с Медиалигой, больше сопротивления. С ребятами из чемпионата Брунея Карпин может выйти и феерить». Экс-форвард брунейского клуба Воронков об уровне местных игроков
10сегодня, 10:15
«Ливерпуль» делал запрос по Шерки из «Лиона». Сделка возможна в январе из-за финансовых проблем французского клуба
9сегодня, 09:50
Касадо о победе над «Реалом»: «Барса» показала, что и с сильными командами может демонстрировать уровень. Для воспитанника выиграть 4:0 на «Бернабеу» – особенный момент»
11сегодня, 09:35
Португалия – Польша. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 09:02
Молодежная сборная России обыграла «Флуминенсе» U21 – 2:1. Забили Салтыков и Кокшаров
9сегодня, 08:40
Дания – Испания. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
1сегодня, 08:32