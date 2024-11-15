Жирков о России: «К 2026 году нас вернут – дисквалификацию могут снять уже в конце 2025-го. Мое мнение с учетом всех факторов, геополитики»
Юрий Жирков предположил, когда российские команды вернут в международные турниры.
«Россию вернут в Европу к 2026 году – думаю, могут снять дисквалификацию уже в конце 2025 года.
Это мое мнение с учетом всех факторов, геополитики. Скоро мы будем там играть», – заявил бывший защитник сборной России, ЦСКА, «Челси» и «Зенита».
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде. Следующий чемпионат Европы состоится в 2028 году в Великобритании и Ирландии.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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