Рублев 4-й раз в карьере не смог выйти из группы на итоговом
Андрей Рублев проиграл сет Касперу Рууду в матче группового этапа итогового турнира ATP. Из-за этого россиянин потерял шансы на выход в полуфинал.
Рублев второй год подряд и четвертый раз в карьере не смог выйти в 1/2 финала итогового. Он сыграл в нем только один раз – в 2022 году (уступил Касперу Рууду 2:6, 4:6).
Опубликовано: Алёна Майорова
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости