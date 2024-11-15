Рублев 4-й раз в карьере не смог выйти из группы на итоговом

Андрей Рублев проиграл сет Касперу Рууду в матче группового этапа итогового турнира ATP. Из-за этого россиянин потерял шансы на выход в полуфинал.

Рублев второй год подряд и четвертый раз в карьере не смог выйти в 1/2 финала итогового. Он сыграл в нем только один раз – в 2022 году (уступил Касперу Рууду 2:6, 4:6).