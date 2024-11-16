Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей в главном поединке вечера бокса в Техасе

В Техасе прошел вечер бокса, который возглавил бой в тяжелом весе между Майком Тайсоном и Джейком Полом .

Пол победил единогласным решением судей: 80-72, 79-73, 79-73.

Для Тайсона это первый профессиональный поединок после завершения карьеры в 2005 году. Пол провел 12-й бой по профи – 11-1.

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