Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей в главном поединке вечера бокса в Техасе
В Техасе прошел вечер бокса, который возглавил бой в тяжелом весе между Майком Тайсоном и Джейком Полом.
Пол победил единогласным решением судей: 80-72, 79-73, 79-73.
Для Тайсона это первый профессиональный поединок после завершения карьеры в 2005 году. Пол провел 12-й бой по профи – 11-1.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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