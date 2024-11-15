Агент Бабаев про «СКА – позор российского хоккея»: «Спланированная акция – против Ротенберга, сбора сильнейших игроков. Кто вам мешает? Работайте на рынке»

Шуми Бабаев оценил кричалку «СКА – позор российского хоккея».

25 октября СКА одержал победу над «Спартаком» (5:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. После игры главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях. Среди прочего, фанаты кричали : «СКА – позор российского хоккея».

– Как реагируете на выкрики фанатов «Спартака» про «СКА – позор российского хоккея»?

– Да это бред. Опять же какая-то спланированная акция идет против питерских клубов. Где-то против Романа Ротенберга , может быть. Против того, что СКА собирает сильнейших игроков.

Кто вам мешает? Работайте на рынке, не берите непонятных игроков, берите топ. Возьмите себе пять игроков топовых и оставьте воспитанников, у вас тоже будет команда топовая.

– Богатых не любят?

– Здесь дело не в богатстве. Деньги не играют в хоккей. Это надо понять. Хоккей – это не футбол, совсем другой вид спорта, в него деньги не выигрывают.

Посмотрите в НХЛ – там топовые команды с бюджетами когда выигрывали кубок последний раз?

Можно с бюджетом в два раза меньше, чем у СКА выиграть Кубок, и жизнь это показывала, – сказал агент Шуми Бабаев , представляющий интересы Арсения Грицюка и Сергея Толчинского.