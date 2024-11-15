Агент Бабаев про «СКА – позор российского хоккея»: «Спланированная акция – против Ротенберга, сбора сильнейших игроков. Кто вам мешает? Работайте на рынке»
25 октября СКА одержал победу над «Спартаком» (5:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. После игры главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в нецензурных скандированиях. Среди прочего, фанаты кричали: «СКА – позор российского хоккея».
– Как реагируете на выкрики фанатов «Спартака» про «СКА – позор российского хоккея»?
– Да это бред. Опять же какая-то спланированная акция идет против питерских клубов. Где-то против Романа Ротенберга, может быть. Против того, что СКА собирает сильнейших игроков.
Кто вам мешает? Работайте на рынке, не берите непонятных игроков, берите топ. Возьмите себе пять игроков топовых и оставьте воспитанников, у вас тоже будет команда топовая.
– Богатых не любят?
– Здесь дело не в богатстве. Деньги не играют в хоккей. Это надо понять. Хоккей – это не футбол, совсем другой вид спорта, в него деньги не выигрывают.
Посмотрите в НХЛ – там топовые команды с бюджетами когда выигрывали кубок последний раз?
Можно с бюджетом в два раза меньше, чем у СКА выиграть Кубок, и жизнь это показывала, – сказал агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Арсения Грицюка и Сергея Толчинского.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий