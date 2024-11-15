Даниил Глейхенгауз: «Фанаты могут превозносить своего любимчика, но не должно скатываться в оскорбления. Оставляя комментарии, вы должны задумываться, как это может навредить»

Даниил Глейхенгауз призвал фанатов фигурного катания не оскорблять спортсменов.

«Мы прекрасно понимаем, что и в командных видах спорта людей сравнивают, и есть свои любимчики – у кого-то больше фанатов, у кого-то меньше.

Так и здесь [в фигурном катании]. Я считаю, что каждый спортсмен индивидуален, это личность, и у него должны быть свои фанаты. Они могут восхищаться, превозносить своего любимчика, но не должно скатываться в оскорбления, унижения. И тем более как-то негативно высказываться о несовершеннолетних людях, детях.

Все-таки, когда вы пишете или высказываете свое мнение и комментарии оставляете, вы должны задумываться о том, как это может психологически навредить спортсмену», – сказал хореограф и тренер Даниил Глейхенгауз на ютуб-канале Let’s Talk MGIMO.