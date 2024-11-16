Коваленко забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче против «Вашингтона». У него 7 очков в 18 играх
Николай Коваленко забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Вашингтоном».
Форвард «Колорадо» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (2:5).
На счету 25-летнего россиянина стало 7 (3+4) очков в 17 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».
Сегодня Николай (6:31, «+2») отметился 2 бросками в створ и 2 силовыми приемами.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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