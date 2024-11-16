Энтони Дэвис набрал рекордные для себя в сезоне 40 очков в матче со «Сперс»

«Лейкерс» взяли верх над «Сан-Антонио» в гостях – 120:115.

В составе «озерников» Энтони Дэвис набрал 40 очков (его лучший показатель в сезоне) и 12 подборов.

За 36 минут на площадке бигмен реализовал 14 из 26 с игры и 10 из 12 с линии.

У «Лейкерс» в этом сезоне результат 6-1, когда Дэвис набирает 30 и более очков.