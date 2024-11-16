Энтони Дэвис набрал рекордные для себя в сезоне 40 очков в матче со «Сперс»
«Лейкерс» взяли верх над «Сан-Антонио» в гостях – 120:115.
В составе «озерников» Энтони Дэвис набрал 40 очков (его лучший показатель в сезоне) и 12 подборов.
За 36 минут на площадке бигмен реализовал 14 из 26 с игры и 10 из 12 с линии.
У «Лейкерс» в этом сезоне результат 6-1, когда Дэвис набирает 30 и более очков.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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