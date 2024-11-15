Дмитрий Губерниев: «Все те «молодцы», которые осуждали наших олимпийцев за поездку в Париж, теперь в жопе торчат. Они в говне тонут, а мы – на лихом коне»
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступил против ужесточения риторики в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) и призвал ее сторонников «забыть о теме спорта».
«Собственно, во время Олимпиады я высказывался о том же. Не хочется говорить жаркие и горячие слова... Все те «молодцы», которые осуждали наших олимпийцев и паралимпийцев за поездку в Париж, теперь в жопе торчат. Жизнь рассудила по-другому. Мы вот теперь на лихом коне, а они в говне тонут. Вот пускай тонут», – сказал спортивный комментатор Губерниев.
«Михаил Дегтярев обладатель великолепной позиции, молодец. Но надо жестче с ними! Надо понимать, что это не столько глас министра, сколько слова справедливости. Все, кто разгоняют в адрес МОК, попросту отдаляют наше возвращение. Руку им подавать не буду. Они лишь ловят дешевый хайп и стараются понравиться начальству, а точнее, даже только второе. Спасибо Михаилу Дегтяреву за эти слова», – отметил Губерниев.
Ранее Дегтярев заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).
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