  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «Все те «молодцы», которые осуждали наших олимпийцев за поездку в Париж, теперь в жопе торчат. Они в говне тонут, а мы – на лихом коне»
29

Дмитрий Губерниев: «Все те «молодцы», которые осуждали наших олимпийцев за поездку в Париж, теперь в жопе торчат. Они в говне тонут, а мы – на лихом коне»

Дмитрий Губерниев резко отозвался о противниках поездки россиян на Олимпиаду.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступил против ужесточения риторики в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) и призвал ее сторонников «забыть о теме спорта».

«Собственно, во время Олимпиады я высказывался о том же. Не хочется говорить жаркие и горячие слова... Все те «молодцы», которые осуждали наших олимпийцев и паралимпийцев за поездку в Париж, теперь в жопе торчат. Жизнь рассудила по-другому. Мы вот теперь на лихом коне, а они в говне тонут. Вот пускай тонут», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

«Михаил Дегтярев обладатель великолепной позиции, молодец. Но надо жестче с ними! Надо понимать, что это не столько глас министра, сколько слова справедливости. Все, кто разгоняют в адрес МОК, попросту отдаляют наше возвращение. Руку им подавать не буду. Они лишь ловят дешевый хайп и стараются понравиться начальству, а точнее, даже только второе. Спасибо Михаилу Дегтяреву за эти слова», – отметил Губерниев.

Ранее Дегтярев заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoОлимпийская сборная России
ОКР
logoДмитрий Губерниев
logoПаралимпийские игры
Министерство спорта России
logoОлимпиада-2024
logoМихаил Дегтярев
logoпаралимпийская сборная России
logoпаралимпийская сборная России жен
брань
контент
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
В России упразднили комитет по подготовке к Олимпиадам. Пора паниковать или рано?
3010 ноября, 22:05
Дмитрий Губерниев: «Знаю людей, которым угрожали в случае поездки на Олимпиаду, говорили, что ЦСП не будет платить им зарплату. Это вранье, спортсменов брали на понт»
59 ноября, 08:55
«Выдвижение назревало, мы живем в эпоху перемен в спорте». Губерниев о кандидатуре Дегтярева в главы ОКР
47 ноября, 21:01
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Шведская биатлонистка Ханна Оберг пропустит гонки в Идре из-за болезни
14 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Ютуб – это не политика, а мультики, кино и развлекательный контент. Я бы его не блокировал»
31сегодня, 13:18
РУСАДА внедрило новый метод отбора допинг-проб – сухие пятна крови
7сегодня, 12:55
Кубок МЛКБ. Резцова, Казакевич, Шевченко, Сливко, Халили, Смольская и Сола выступят в масс-старте
2сегодня, 12:41
Кубок МЛКБ. Латыпов, Халили, Смольский, Бабиков, Серохвостов и Логинов пробегут масс-старт
сегодня, 12:40
Латыпов о Ханты-Мансийске: «Снежный покров отличный. Единственная сложность, что с нашим приездом наступили холода – минус 18-20 градусов»
3сегодня, 11:09
Халили об отсутствии спарринга: «Большую часть тренировок получается выполнять в своей интенсивности и не заводиться»
7сегодня, 09:21
Расписание трансляций Кубка Международной лиги клубного биатлона в Хантах
12сегодня, 06:01
Олег Матыцин: «Целесообразность и актуальность выдвижения Дегтярева на пост главы ОКР не вызывает сомнений»
5вчера, 15:08
Антон Бабиков: «Я бы сказал, что МЛКБ — это самый настоящий старт сезона. Это там дальше уже будут какие‑то неважные соревнования. Без шуток»
24вчера, 14:55
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
613 ноября, 05:01
Евгений Гараничев: «Всегда надо ждать новых лидеров, потому что без молодого поколения не может быть возможностей для нашей страны в дальнейшем конкурировать»
8 ноября, 19:37
Биатлонистки группы Шашилова пробегут лыжную 5-километровку на турнире «Югория. Первый снег»
15 ноября, 08:17
Майгуров о детском спорте: «Единственная проблема – привлечь в биатлон. Сегодня много хороших, комфортных спортивных объектов»
18 октября, 11:02
Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
19 октября, 21:28
Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком телевидении
420 сентября, 08:45
Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
216 сентября, 18:12
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40