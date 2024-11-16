Семак о Моуринью: «Он спросил: «Что, тренируешься?» Я говорю: «Конечно нет». – «А где живот?» – «Будет»
«Зенит» проиграл «Фенербахче» со счетом 1:2 в товарищеском матче.
– Сегодня по ходу первого тайма разгорелись страсти, была массовая стычка между игроками обеих команд. При этом вы рядом с Жозе Моуринью стояли и что-то по-приятельски обсуждали. Как вы можете прокомментировать этот эпизод? Что происходило в тот момент?
– Это хорошо, это эмоции. Естественно, ничего критичного или плохого не было. И в предыдущих матчах, когда мы играли с «Фенербахче», похожая была ситуация.
Естественно, и одна, и вторая команда выходят для того, чтобы побеждать. И это только плюс для накала игры, которую мы проводим.
– По поводу Жозе Моуринью... Если не секрет, что вы обсуждали в этот момент?
– Он сказал, что это хорошо. Я думаю: конечно хорошо. Главное, чтобы без перебора. То, что напряжение, эмоции есть, они выплескиваются, – это хорошо.
– Перед игрой к вам подошел Жозе Моуринью, с вами поздоровался, похлопал вас по животу, и вы посмеялись. Что он сказал такого, что вас рассмешило?
– Насмешило? Нет, ничего не насмешило. Он спросил: «Что, тренируешься?» Я говорю: «Конечно нет». Поэтому он говорит: «А где живот?» Я ответил: «Будет», – передает слова главного тренера «Зенита» корреспондент Спортса” Любовь Курчавова.
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