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Семак о Моуринью: «Он спросил: «Что, тренируешься?» Я говорю: «Конечно нет». – «А где живот?» – «Будет»

Сергей Семак рассказал о своем общении с Жозе Моуринью.

«Зенит» проиграл «Фенербахче» со счетом 1:2 в товарищеском матче. 

– Сегодня по ходу первого тайма разгорелись страсти, была массовая стычка между игроками обеих команд. При этом вы рядом с Жозе Моуринью стояли и что-то по-приятельски обсуждали. Как вы можете прокомментировать этот эпизод? Что происходило в тот момент? 

– Это хорошо, это эмоции. Естественно, ничего критичного или плохого не было. И в предыдущих матчах, когда мы играли с «Фенербахче», похожая была ситуация.

Естественно, и одна, и вторая команда выходят для того, чтобы побеждать. И это только плюс для накала игры, которую мы проводим. 

– По поводу Жозе Моуринью... Если не секрет, что вы обсуждали в этот момент?

– Он сказал, что это хорошо. Я думаю: конечно хорошо. Главное, чтобы без перебора. То, что напряжение, эмоции есть, они выплескиваются, – это хорошо.

– Перед игрой к вам подошел Жозе Моуринью, с вами поздоровался, похлопал вас по животу, и вы посмеялись. Что он сказал такого, что вас рассмешило?

– Насмешило? Нет, ничего не насмешило. Он спросил: «Что, тренируешься?» Я говорю: «Конечно нет». Поэтому он говорит: «А где живот?» Я ответил: «Будет», – передает слова главного тренера «Зенита» корреспондент Спортса” Любовь Курчавова.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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