Роналду забил ножницами в падении. У португальца 2+1 в матче с Польшей в Лиге наций
Криштиану Роналду отметился эффектным голом в ворота сборной Польши.
Форвард сборной Португалии на 87-й минуте забил 5-й гол своей команды, пробив ножницами в падении после навеса Витиньи.
В этом матче Лиги наций 39-летний португалец дважды забил (первый гол – с пенальти) и отдал голевой пас Педру Нету на 83-й минуте. Теперь на счету Роналду 910 голов в карьере.
Фото: East News/Miguel RIOPA / AFP
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости