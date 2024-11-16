Роналду забил ножницами в падении. У португальца 2+1 в матче с Польшей в Лиге наций

Криштиану Роналду отметился эффектным голом в ворота сборной Польши.

Форвард сборной Португалии на 87-й минуте забил 5-й гол своей команды, пробив ножницами в падении после навеса Витиньи.

В этом матче Лиги наций 39-летний португалец дважды забил (первый гол – с пенальти) и отдал голевой пас Педру Нету на 83-й минуте. Теперь на счету Роналду 910 голов в карьере.

Фото: East News /Miguel RIOPA / AFP