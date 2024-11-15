Месси указывал пальцем в лицо арбитру и высказывал претензии в матче с Парагваем. Лео и тренеры Аргентины были недовольны тем, что Альдерете не удалили

В сборной Аргентины остались недовольны судейством в матче с Парагваем.

Аргентина в гостях уступила Парагваю (1:2) в 11-м туре квалификации ЧМ-2026.

Основной причиной недовольства аргентинцев стал тот факт, что защитник парагвайской команды Омар Альдерете избежал удаления в конце первого тайма. Игрок дважды грубо сыграл против Лионеля Месси – на 33-й минуте он получил за фол желтую карточку, а столкновение на 37-й минуте привело лишь к свистку судьи Андерсона Даронко.

Аргентинская сборная требовала показать Альдерете вторую желтую карточку, но арбитр этого не сделал. Альдерете в итоге забил в начале второго тайма – его гол стал победным.

Как сообщает Clarín, против решения судьи по итогам тайма протестовал тренерский штаб во главе с Лионелем Скалони при поддержке Вальтера Самуэля . Главный тренер аргентинцев произнес: «Нахал».

Месси активно выразил негодование на поле. Капитан сборной высказывал претензии арбитру, указывая ему в лицо пальцем. Даронко призвал его и других игроков успокоиться.

Изображение: кадр из трансляции Sportv AO VIVO