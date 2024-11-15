Винисиус сказал «пошел в жопу» и замахал руками, когда судья остановил контратаку Бразилии в матче с Венесуэлой

Винисиус Жуниор выругался после разозлившего его решения судьи.

Сборная Бразилии сыграла вничью с Венесуэлой (1:1) в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.

На 3-й минуте колумбийский судья Андрес Рохас остановил контратаку бразильцев в момент, когда Винисиус бежал к воротам соперника и имел перед собой много свободного пространства.

Эпизод вызвал негодование вингера. Телевизионные камеры зафиксировали, как Винисиус, размахивая руками, произнес на португальском: «Пошел в жопу...»

Комментатор в эфире Sportv так отреагировал на эмоции бразильца: «Не нужно быть специалистом по чтению по губам, чтобы понять, что сказал Винисиус».

Винисиус сзади толкнул Гонсалеса из Венесуэлы после его фола на Мартинелли. Защитник попал по лицу игроку «Арсенала» и вингеру «Реала» и был удален по совокупности эпизодов