Винисиус сказал «пошел в жопу» и замахал руками, когда судья остановил контратаку Бразилии в матче с Венесуэлой
Винисиус Жуниор выругался после разозлившего его решения судьи.
Сборная Бразилии сыграла вничью с Венесуэлой (1:1) в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.
На 3-й минуте колумбийский судья Андрес Рохас остановил контратаку бразильцев в момент, когда Винисиус бежал к воротам соперника и имел перед собой много свободного пространства.
Эпизод вызвал негодование вингера. Телевизионные камеры зафиксировали, как Винисиус, размахивая руками, произнес на португальском: «Пошел в жопу...»
Комментатор в эфире Sportv так отреагировал на эмоции бразильца: «Не нужно быть специалистом по чтению по губам, чтобы понять, что сказал Винисиус».
Винисиус сзади толкнул Гонсалеса из Венесуэлы после его фола на Мартинелли. Защитник попал по лицу игроку «Арсенала» и вингеру «Реала» и был удален по совокупности эпизодов
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
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