Елена Вяльбе: «В совете FIS нет ни одного человека из Азии и СНГ. Это Европа, Скандинавия – одни жуткие русофобы»

Елена Вяльбе рассказала о русофобах в руководстве FIS.

«Мы не выезжаем на международные соревнования. Я рада, что у многих федераций есть очень хороший контакт с международными федерациями, но я могу сказать, что у нас тоже есть хорошие контакты.

Но с учетом того, что нашу федерацию возглавляет швед по национальности, который всю жизнь прожил в Англии... Несмотря на это, мы все-таки имеем контакт.

И у нас в совете FIS, главном органе нашей международной организации, нет ни одного человека из Азии, нет ни одного человека из СНГ. Это Европа, Скандинавия, это одни жуткие русофобы.

Конечно, несмотря на то что мы отстранены, мы все равно, слава богу, хотя бы являемся членами организации, потому что уже были попытки нас выкинуть», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.