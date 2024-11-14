Гран-при Финляндии. Йошида, Михара, Мацуике, Эверхардт, Торнгрен, Гутманн, Петрыкина представят короткие программы

15 ноября фигуристки покажут короткие программы на Гран-при Финляндии.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап

Finlandia Trophy

Хельсинки, Финляндия

Женщины

Короткая программа

Начало – 18:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.

Первая разминка

1. А Сон Ен (Южная Корея)

2. Оливия Лиско (Финляндия)

3. Нелла Пелконен (Финляндия)

4. Рино Мацуике (Япония)

5. Сара Эверхардт (США)

6. Янна Юркинен (Финляндия)

Вторая разминка

7. Линдси Торнгрен (США)

8. Лара Наки Гутманн (Италия)

9. Лорин Шильд (Франция)

10. Нина Петрыкина (Эстония)

11. Маи Михара (Япония)

12. Хана Йошида (Япония)

Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Кагияма, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Стеллато-Дудек и Дешам