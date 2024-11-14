1

Гран-при Финляндии. Йошида, Михара, Мацуике, Эверхардт, Торнгрен, Гутманн, Петрыкина представят короткие программы

15 ноября фигуристки покажут короткие программы на Гран-при Финляндии.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап

Finlandia Trophy

Хельсинки, Финляндия

Женщины

Короткая программа

Начало – 18:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko. 

Первая разминка

1.  А Сон Ен (Южная Корея)

2. Оливия Лиско (Финляндия) 

3. Нелла Пелконен (Финляндия)

4. Рино Мацуике (Япония)

5. Сара Эверхардт (США) 

6. Янна Юркинен (Финляндия) 

Вторая разминка

7. Линдси Торнгрен (США)

8. Лара Наки Гутманн (Италия)

9. Лорин Шильд (Франция)

10. Нина Петрыкина (Эстония)

11. Маи Михара (Япония) 

12. Хана Йошида (Япония)

Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Кагияма, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Стеллато-Дудек и Дешам

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
результаты
logoГран-при
logoсборная Франции
logoсборная США
logoсборная Японии
logoсборная Южной Кореи
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Финляндии
женское катание
logoсборная Эстонии
Маи Михара
этап Гран-при в Финляндии
Лара Наки Гутманн
Линдси Торнгрен
Рино Мацуике
А Сон Ен
Нина Петрыкина
Лорин Шильд
logoХана Йошида
Нелла Пелконен
Янна Юркинен
Сара Эверхардт
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡️ Гран-при Японии. Сакамото победила, Чиба – 2-я, Аоки – 3-я, Лью – 4-я, Теннелл – 5-я
1099 ноября, 12:24
Гран-при Японии. Сакамото выиграла короткую программу, Чиба – 2-я. Аоки – 3-я, Лью – 4-я, Теннелл – 5-я
2338 ноября, 11:33
Гран-при Франции. Гленн победила, Хигучи – 2-я, Сумийоши – 3-я, Губанова – 8-я
1982 ноября, 14:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Федотов, Хамзин, Сарновский, Маринин, Тихонов, Молянов выступят с короткими программами
2240 минут назадLive
⚡ Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Плескачева выиграла короткую программу, Костылева – 2-я, Двоеглазова – 3-я, Лукашова – 16-я
67046 минут назад
Гран-при Финляндии. Кагияма, Аймо, Чха Чжун Хван, Ямамото, Томоно, Грассль покажут короткие программы
356 минут назад
Ольга Сабада: «Мы встали в пару в августе, нас поставили тренеры. Из‑за большого количества прокатов на тренировках было легче на соревнованиях»
1сегодня, 16:35
Артемий Мохов: «В короткой программе у нас все получилось, в произвольной не собрались. Не знаю, по какой причине, мы были готовы»
1сегодня, 16:03
Полина Шешелева: «Спасибо Максиму Болотину – мы каждый день с ним работали и сделали наконец тодес вперед наружу, который никто не делает»
2сегодня, 15:44
Иван Тельнов: «Когда я перешел в фигурное катание, мама стала шить мои костюмы. Никогда в жизни не ходил ни к кому, кроме мамы, она всегда сделает намного лучше»
2сегодня, 14:44
⚡ Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Шешелева и Карнаухов победили, Ковязина и Мохов – 2-е, Сабада и Астахов – 3-и
125сегодня, 14:20
«У меня будет около десяти образов». Медведева вновь примерит на себя роль гейши в ледовом шоу в честь своего юбилея. Приходите завтра на «ЦСКА-Арену»!
15сегодня, 14:00Реклама
Григорьева и Артющенко о Мемориале Горшкова: «Это большая честь – принимать участие в соревнованиях, посвященных человеку невероятного масштаба»
сегодня, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при Финляндии. Стеллато-Дудек и Дешам, Гиларди и Амброзини, Павлова и Святченко, Чан и Хоу выйдут на лед с короткими программами
18 минут назад
Рыбакова и Махноносов: «Рады выйти на новый этап нашей жизни. Мы проделали огромную работу после контрольных прокатов»
сегодня, 14:35
Арина Горшенина: «Получили удовольствие от этих выступлений. Были ошибки, над которыми мы будем работать»
сегодня, 13:45
Tallinn Trophy. Михаил Селевко, Санчес, Шмуратко, Мартынов, Леванди, Садовский, Старостин покажут произвольные программы
16сегодня, 06:02
Энберт о Гран-при России: «Из этапа в этап мужское одиночное катание становится самым интересным видом»
412 ноября, 18:12
Макар Игнатов: «После риттбергера вчера зажался сильно по программе. Короткую ехалось тяжелее, чем произвольную»
2110 ноября, 14:40
Даниил Самсонов: «Главное, что получилось показать чистый прокат. А медаль — просто приятный бонус»
3110 ноября, 13:28
Екатерина Боброва: «Если Косторная и Куница захотят, то обязательно вернутся после паузы»
1210 ноября, 09:29
Вайцеховская об Игнатове: «Чем более затейлив и наворочен у тебя костюм, прическа или сюжет постановки, тем хуже он сочетается с ошибками в катании»
309 ноября, 13:22
Кагияма о победе на Гран-при: «Произвольная показала, что мне нужно верить в себя»
9 ноября, 12:03