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Гран-при Финляндии. Стеллато-Дудек и Дешам, Гиларди и Амброзини, Павлова и Святченко, Чан и Хоу выйдут на лед с короткими программами

15 ноября Стеллато-Дудек и Дешам покажут короткую программу на Гран-при Финляндии.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап

Finlandia Trophy

Хельсинки, Финляндия

Пары

Короткая программа

Начало – 20:20 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko. 

Первая разминка

1. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) 

2. Наоми Уильямс – Лахлан Льюер (США)

3. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)

4. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)

Вторая разминка

5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

6. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

7. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

8. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Кагияма, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Стеллато-Дудек и Дешам

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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Максим Дешам
Филиппо Амброзини
Ребекка Гиларди
Деанна Стеллато-Дудек
Алексей Святченко
этап Гран-при в Финляндии
Мария Павлова
Эмили Чан
Спенсер Акира Хоу
Сумитада Моригути
Келли-Энн Лорин
Лукас Этьер
Юна Нагаока
Милания Ваананен
Филиппо Клеричи
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