Гран-при Финляндии. Стеллато-Дудек и Дешам, Гиларди и Амброзини, Павлова и Святченко, Чан и Хоу выйдут на лед с короткими программами
15 ноября Стеллато-Дудек и Дешам покажут короткую программу на Гран-при Финляндии.
Гран-при по фигурному катанию
5-й этап
Finlandia Trophy
Хельсинки, Финляндия
Пары
Короткая программа
Начало – 20:20 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония)
2. Наоми Уильямс – Лахлан Льюер (США)
3. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)
4. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)
Вторая разминка
5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
6. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
7. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
8. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Кагияма, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Стеллато-Дудек и Дешам
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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