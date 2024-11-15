Сборная России выиграла 5-й матч подряд, общий счет – 30:0. Поражений нет 8 игр

Сборная России выиграла пятый матч подряд.

Команда тренера Валерия Карпина в Краснодаре разгромила Бруней (11:0) в товарищеском матче.

Последние пять побед Россия одержала с общим счетом 30:0. Сборная обыгрывала команды Вьетнама (3:0), Беларуси (4:0), Сербии (4:0) и Кубы (8:0).

Серия без поражений достигла 8 матчей. 11 сентября 2023 года Россия проиграла Египту U23 (0:1), играя молодежным составом.