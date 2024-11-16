Овечкин против «Колорадо»: 2-й подряд матч без голов, передача, 1 бросок, 2 хита и «+1» за 18:50. У него 20 (10+10) очков и «+10» в 16 играх

Александр Овечкин набрал 20-е очко в сезоне в матче против «Колорадо».

Капитан «Вашингтона » ассистировал при шайбе Якуба Враны в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (5:2).

На счету 39-летнего россиянина стало 20 (10+10) очков в 16 играх в текущем сезоне при полезности «+10». В последних двух играх он не забивал.

Сегодня Овечкин (18:50, 3:46 – в большинстве, «+1») отметился 1 броском в створ. Также у него 2 силовых приема, 1 блок и 1 потеря.

Александр идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 863 шайбами в 1442 играх. Он уступает лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487).