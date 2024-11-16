Роналду забил 909-й и 910-й голы в карьере – Польше в Лиге наций
Криштиану Роналду забил 909-й и 910-й голы в карьере.
Нападающий сборной Португалии в матче Лиги наций против Польши сделал дубль. Сперва Роналду реализовал пенальти на 72-й минуте. Это был его 134-й гол за сборную. Он также забил 775 мячей в клубной карьере.
На 87-й минуте форвард ударом через себя в падении замкнул навес Витиньи – 2:0.
Подробную статистику 39-летнего футболиста можно найти здесь.
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