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Товарищеский матч. «Зенит» сыграет с «Фенербахче» Моуринью в Турции

«Зенит» проведет товарищеский матч с «Фенербахче» в Турции.

Товарищеский матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoФенербахче
logoвысшая лига Турция
товарищеские матчи (клубы)
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