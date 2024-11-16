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Леброн Джеймс оформил 4-й трипл-дабл подряд – 15 очков, 16 подборов, 12 передач против «Сперс»

«Лейкерс» взяли верх над «Сан-Антонио» в гостях – 120:115.

В составе «озерников» Леброн Джеймс оформил 4-й трипл-дабл подряд – 15 очков, 16 подборов, 12 передач.

За 38 минут форвард реализовал 6 из 12 с игры и допустил 7 потерь.

«Товарищи по команде доверяют мне мяч. Сегодня они мне даже слишком доверяли, учитывая семь потерь. Я должен быть намного лучше, когда мяч в моих руках, и я это исправлю», – заявил Леброн после игры.

Джеймсу ранее никогда не удавалось делать четыре трипл-дабла кряду. В декабре форварду, который проводит 22-й сезон в НБА, исполнится 40 лет.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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