Ничушкин провел первый матч за «Колорадо» после отстранения на полгода. У него 1 бросок и худшие в команде «минус 3» за 19:27 против «Вашингтона»
Валерий Ничушкин сыграл за «Колорадо» впервые за полгода.
Форвард «Эвеланш» вышел на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:5). Это был его первый официальный матч за 6 месяцев.
В мае 29-летний россиянин попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранен на полгода без сохранения заработной платы.
Сегодня Ничушкин (19:27, 1:06 – в меньшинстве, «минус 3» – худшая полезность в команде) отметился 1 броском в створ (еще 2 – мимо) и 1 блоком.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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