Ничушкин провел первый матч за «Колорадо» после отстранения на полгода. У него 1 бросок и худшие в команде «минус 3» за 19:27 против «Вашингтона»

Валерий Ничушкин сыграл за «Колорадо» впервые за полгода.

Форвард «Эвеланш» вышел на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона » (2:5). Это был его первый официальный матч за 6 месяцев.

В мае 29-летний россиянин попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранен на полгода без сохранения заработной платы.

Сегодня Ничушкин (19:27, 1:06 – в меньшинстве, «минус 3» – худшая полезность в команде) отметился 1 броском в створ (еще 2 – мимо) и 1 блоком.