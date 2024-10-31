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Перес решил не ехать на вручение «Золотого мяча». Некоторые люди в «Реале» посетили бы церемонию, но они приняли позицию президента (Relevo)

Не всем в «Реале» понравилось решение Флорентино Переса не лететь в Париж.

Как утверждает Relevo, когда стало известно, что «Золотой мяч» выиграет не Винисиус Жуниор и даже не Даниэль Карвахаль, 77-летний президент «сливочных» принял единоличное решение о том, что поездка на церемонию вручения награды от France Football не состоится.

Позиция Переса означала, что никто от клуба не посетит мероприятие в Париже. Последним отказался директор «Реала» по институциональным отношениям Эмилио Бутрагеньо, ожидалось, что он может представить клуб после того, как был отменен вылет всей делегации.

Отказ от поездки в Париж был принят всеми членами «Реала» – от игроков и тренеров до менеджеров. Все хотели поддержать Винисиуса в связи с «несправедливым» решением организаторов награды.

При этом сообщается, что было много и тех, кто не разделил решение президента по разным причинам – некоторые люди в «Мадриде» хотели бы посетить церемонию в театре «Шатле». Некоторые представители клуба согласились бы поехать, чтобы соблюсти приличия.

«Это позор». «Реал» бойкотировал «Золотой мяч» – и выбесил игнором церемонии

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Relevo
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoФлорентино Перес
logoЗолотой мяч
logoЭмилио Бутрагеньо
logoДаниэль Карвахаль
logoВинисиус Жуниор
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