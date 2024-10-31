Перес решил не ехать на вручение «Золотого мяча». Некоторые люди в «Реале» посетили бы церемонию, но они приняли позицию президента (Relevo)
Как утверждает Relevo, когда стало известно, что «Золотой мяч» выиграет не Винисиус Жуниор и даже не Даниэль Карвахаль, 77-летний президент «сливочных» принял единоличное решение о том, что поездка на церемонию вручения награды от France Football не состоится.
Позиция Переса означала, что никто от клуба не посетит мероприятие в Париже. Последним отказался директор «Реала» по институциональным отношениям Эмилио Бутрагеньо, ожидалось, что он может представить клуб после того, как был отменен вылет всей делегации.
Отказ от поездки в Париж был принят всеми членами «Реала» – от игроков и тренеров до менеджеров. Все хотели поддержать Винисиуса в связи с «несправедливым» решением организаторов награды.
При этом сообщается, что было много и тех, кто не разделил решение президента по разным причинам – некоторые люди в «Мадриде» хотели бы посетить церемонию в театре «Шатле». Некоторые представители клуба согласились бы поехать, чтобы соблюсти приличия.
«Это позор». «Реал» бойкотировал «Золотой мяч» – и выбесил игнором церемонии
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