НБА. «Даллас» сразится с «Хьюстоном», «Клипперс» примут «Финикс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

В техасском дерби «Даллас » на своей площадке сразится с «Хьюстоном », «Клипперс » примут «Финикс ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.