Трусова заняла 5-е место в рейтинге самых ценных персональных брендов российских спортсменов по версии Forbes, Косторная – 8-я, Петросян – 20-я
Александра Трусова, Алена Косторная и Аделия Петросян попали в рейтинг от Forbes.
Издание опубликовало список самых ценных персональных брендов российских спортсменов. Среди фигуристок в него вошли серебряный призер Олимпиады Александра Трусова (5-е место), чемпионка Европы Алена Косторная (8-е) и чемпионка России Аделия Петросян (20-е).
Всего в рейтинг попали 30 представителей различных видов спорта. Трусова заняла первое место среди женщин.
В топ-3 вошли теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и футболист Артем Дзюба.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Forbes
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