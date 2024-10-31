  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Трусова заняла 5-е место в рейтинге самых ценных персональных брендов российских спортсменов по версии Forbes, Косторная – 8-я, Петросян – 20-я
21

Трусова заняла 5-е место в рейтинге самых ценных персональных брендов российских спортсменов по версии Forbes, Косторная – 8-я, Петросян – 20-я

Александра Трусова, Алена Косторная и Аделия Петросян попали в рейтинг от Forbes.

Издание опубликовало список самых ценных персональных брендов российских спортсменов. Среди фигуристок в него вошли серебряный призер Олимпиады Александра Трусова (5-е место), чемпионка Европы Алена Косторная (8-е) и чемпионка России Аделия Петросян (20-е).

Всего в рейтинг попали 30 представителей различных видов спорта. Трусова заняла первое место среди женщин.

В топ-3 вошли теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и футболист Артем Дзюба.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Forbes
logoсборная России
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoАлена Косторная
logoАделия Петросян
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Ягудин о женском катании: «Не думаю, что спад пошел из-за того, что ISU повысили возраст. Когда нет международных соревнований, это не должно сказываться»
6сегодня, 08:30
Возвращение Трусовой все-таки не состоится? В ее графике – только шоу
15017 октября, 12:50
Шоу Евгения Плющенко «Русалочка» пройдет в Санкт-Петербурге 26-27 октября. Выступят Трусова, Косторная, Игнатов и другие фигуристы
1538 октября, 15:23
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тарасова опровергла новость Mash об ухудшении здоровья: «Не понимаю, откуда берется подобная информация. Я отлично себя чувствую!»
438 минут назад
Алексей Ягудин: «Даже не сомневался, что Трусова никуда не вернется. Также не понимаю ответ Щербаковой: «Я бы тоже участвовала, если бы не проблемы с ногой». Я такой: «Ты прикалываешься?»
2356 минут назад
Ягудин о женском катании: «Не думаю, что спад пошел из-за того, что ISU повысили возраст. Когда нет международных соревнований, это не должно сказываться»
6сегодня, 08:30
«Далеко не худший вариант в «Ледниковом периоде» за все годы». Владимир Морозов и Арина Аверина о своем дуэте
6сегодня, 07:42
Распался эстонский танцевальный дуэт Солен Мазанг – Марко Евгений Гайдаенко
6сегодня, 07:28
Вайцеховская о словах Жулина про судей: «Занимать оборонительную позицию, и уж тем более с наездами на судейский корпус, представляется недальновидной тренерской стратегией»
20сегодня, 07:06
Гран-при России. «Идель». КМС. Базылюк, Андреева, Лисс, Рубцова, Дзепка, Ляшенко покажут короткие программы
20сегодня, 06:50
Расписание второго этапа Гран-при России в Казани: там выступят Петросян, Садкова, Яметова, Дикиджи, Ветлугин, Бойкова и Козловский
105сегодня, 06:50
Расписание Гран-при Франции: там выступят Губанова, Хигучи, Гленн, Сяо Хим Фа, Гейниш и Чигирев, Хазе и Володин, Гиньяр и Фаббри
43сегодня, 06:50
Гран-при России. «Идель». КМС. Федотов, Вадим Воронов, Пузин, Солодников, Мальков выйдут на лед с короткими программами
14сегодня, 06:45
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при России. «Идель». КМС. Чернышова и Вильчик, Касинс и Брегей, Меренкова и Галимов, Доможирова и Вегера представят произвольные программы
3сегодня, 06:25
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
1сегодня, 04:20
Кацалапов о дуэте с Валей Карнавал в «Ледниковом периоде»: «Она популярная, молодая, активная, она в индустрии музыки. Очень важно, что в фигурном катании человек слышит музыку»
1429 октября, 17:10
Савосин о серебре Гран-при: «Я сдерживал слезы, потому что мне достаточно тяжело дались эти соревнования. Немножко на эмоции пробило»
1029 октября, 16:30
Шевченко о дуэте с Ежловым: «Хотелось бы, чтобы о нас говорили как о молодой паре с собственным лицом, которая будет кататься не один сезон. Мы настроены работать вдолгую»
228 октября, 08:59
«Петросян, наверное, фаворит сезона на данный момент. Мощные элементы, мощное катание». Энберт о фигуристках
627 октября, 13:03
Фролова о победе на Гран-при: «Изменений в плане статуса не ощущаю. Я ждала, что баллы будут выше, чем в прошлом сезоне»
1627 октября, 11:58
Мемориал Непелы. А Сон Ен победила, Сенюк – 2-я, Гутманн – 3-я
126 октября, 21:49
Алексей Карпов: «Довольны, почти без ошибок, некоторые элементы с недочетами. Рассчитывали получить сумму баллов чуть побольше»
26 октября, 15:00
Софья Самоделкина опубликовала видео тренировки в США
1922 октября, 07:17Видео