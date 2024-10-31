Трусова заняла 5-е место в рейтинге самых ценных персональных брендов российских спортсменов по версии Forbes, Косторная – 8-я, Петросян – 20-я

Александра Трусова, Алена Косторная и Аделия Петросян попали в рейтинг от Forbes.

Издание опубликовало список самых ценных персональных брендов российских спортсменов. Среди фигуристок в него вошли серебряный призер Олимпиады Александра Трусова (5-е место), чемпионка Европы Алена Косторная (8-е) и чемпионка России Аделия Петросян (20-е). Всего в рейтинг попали 30 представителей различных видов спорта. Трусова заняла первое место среди женщин. В топ-3 вошли теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и футболист Артем Дзюба.