«МЮ» выплатит 10+1 млн евро за Аморима и его штаб, «Спортинг» хотел более 15 млн (Фабрицио Романо)
Ранее стало известно, что Рубен Аморим в ближайшее время возглавит «МЮ», клуб заплатит за 39-летнего тренера «Спортингу» компенсацию в 10 млн евро. Португальцы также требовали 5 млн евро за переход тренерского штаба Аморима и дополнительную плату за немедленное расторжение контракта с Рубеном, без уведомления за 30 дней.
Аморим проведет еще три игры во главе португальского клуба и присоединится к новой команде во время паузы на матчи сборных.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Юнайтед» выплатит 10 млн евро за тренера, а также 1 млн в качестве компенсации за его штаб и досрочное расторжение контракта со всеми специалистами.
Документы будут подписаны на этой неделе, контракт португальца с клубом АПЛ – до лета 2027 года.
«Его сила не в 3-4-3, а в общении». Новая надежда «Манчестер Юнайтед» – кто такой Рубен Аморим?
Аморим – новый тренер «МЮ», за 10 млн евро. Его хотели многие топы АПЛ
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