Дзюба о скандале с Литвиным: «Я его не осуждаю. Неважно, что кричат гиены и шакалы, когда ты лев»

Артем Дзюба высказался о скандале с Михаилом Литвиным и болельщиком.

«Как часто мне кричали нелицеприятные вещи? Часто кричали. Постоянно. Наверное, неправильно, что это происходит, но оно как есть. Поэтому во всех странах мира футбольных это происходит. Это часть игры.

Как бы себя повел я в такой ситуации? Я уже чуть повзрослее, чем Миша. На самом деле неважно, что кричат гиены и шакалы, когда ты лев. Вот и все. Мне по барабану на самом деле. Ты просто делаешь свое дело и все. Сегодня они кричат так, а завтра по-другому.

Странная ситуация, неожиданная вообще. Миша сам понимает, что вспылил. Я его вообще не осуждаю никак, но общая масса моих знакомых удивились этому поступку», – сказал нападающий «Акрона».

12 октября блогер Михаил Литвин ударил болельщика на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0). Его арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода.

Кокорин, Смолов, Дзюба и еще 7 звезд, которые не хотят в Медиалигу