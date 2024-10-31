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«Реал» пожертвовал 1 млн евро на помощь пострадавшим от наводнения в Испании

«Реал» сделал пожертвование пострадавшим от наводнения в Испании.

В провинции Валенсия на юго-востоке Испании сильные дожди и шторм «Дана» вызвали масштабные наводнения. Погибли как минимум 95 человек, согласно последним данным. Некоторые районы Валенсии оказались отрезаны из-за затопленных дорог, наблюдаются перебои с электричеством и связью, разрушены мосты.

В четверг Королевская федерация футбола Испании объявила о переносе 5 матчей Ла Лиги и Сегунды, в том числе игры «Валенсии» и «Реала», которая должна была пройти на «Месталье» 2 ноября.

Ранее фонд «Реал» объявил об открытии сбора средств для пострадавших от наводнения совместно с Красным Крестом. Мадридский клуб начал кампанию, сделав пожертвование в размере миллиона евро.

«Валенсия» – «Реал» переносят из-за кошмарного наводнения. Годовая норма осадков – за несколько часов 🤯

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
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