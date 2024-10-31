КХЛ. «Авангард» примет «Ладу», «Салават» сыграет с «Адмиралом», «Динамо» против «Витязя»
«Авангард» примет «Ладу» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Салават Юлаев» сыграет дома с «Адмиралом», «Торпедо» – с минским «Динамо», московское «Динамо» будет противостоять «Витязю».
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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