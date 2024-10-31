КХЛ. «Авангард» примет «Ладу», «Салават» сыграет с «Адмиралом», «Динамо» против «Витязя»

«Авангард» примет «Ладу» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Салават Юлаев » сыграет дома с «Адмиралом », «Торпедо » – с минским «Динамо », московское «Динамо» будет противостоять «Витязю».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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