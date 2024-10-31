UFC предложил Алексу Перейре бой с Магомедом Анкалаевым на UFC 310 (MMA Mania)
Алекс Перейра и Магомед Анкалаев могут подраться в декабре-2024.
По информации MMA Mania, UFC ищет возможности организовать новый мейн-ивент 310-го номерного турнира из-за вылета Белала Мухаммада из боя против Шавката Рахмонова.
Чемпиону UFC в полутяжелом весе Алексу Перейре предложили бой с Магомедом Анкалаевым на полуторамесячном уведомлении.
Бой Белала Мухаммада и Шавката Рахмонова отменен (журналист Эл Зуллино)
Анкалаев обратился к Перейре: «Если худой Адесанья отправил тебя спать, то что сделаю я?»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Mania
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