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Энцо расстался с женой-инфлюенсером, которая была его возлюбленной детства и родила двоих детей. Игрок «Челси» захотел пожить отдельно

Энцо Фернандес расстался с женой, с которой знаком с детства.

Полузащитник «Челси» познакомился с инфлюенсером Валентиной Сервантес в родной Аргентине. В браке у них родились двое детей.

Сервантес последовала за Фернандесом, когда он перешел в «Бенфику» в 2022 году, а затем переехала в Лондон вместе с ним, когда он подписал контракт с «Челси» в январе прошлого года.

Однако спустя чуть более 18 месяцев пара решила расстаться. Сервантес объявила об окончании отношений в соцсетях: «Мы решили дать друг другу пространство. Но мы всегда будем семьей и будем поддерживать друг друга во всем. Потому что у нас есть двое детей, которым нужно много нашей любви. Я знаю, каким человеком и отличным отцом является Энцо, и это достаточно для меня».

Аргентинская журналистка Джульета Аргента поделилась дополнительными подробностями расставания пары.

«Он сказал ей, что хочет пожить отдельно. Они остаются семьей, но он чувствует потребность прожить этап, который он пропустил, выбрав семью в раннем возрасте», – написала Аргента.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
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