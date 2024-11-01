Вембаньяма оформил второй файв-бай-файв в карьере в матче с «Ютой» – 25+9+7+5+5
Виктор Вембаньяма оформил файв-бай-файв.
Французский бигмен «Сан-Антонио» провел вторую игру 5x5 в своей карьере. Он помог техасской команде победить «Юту» со счетом 106:88 на второй день выездного бэк-ту-бэка.
Вембаньяма набрал 25 очков, 9 подборов, 7 передач, 5 перехватов и 5 блок-шотов, отметившись как минимум пятью показателями в пяти статистических категориях. Ранее 1-й номер драфта-2024 делал 5x5 в проигранном матче с «Лейкерс» 23 февраля.
За 34 минуты лидер «Сперс» реализовал 9 из 20 с игры.
Виктор стал третьим игроком в истории НБА, который имеет на своем счету несколько матчей 5x5. Он присоединился к Хакиму Оладжувону (6) и россиянину Андрею Кириленко (3).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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