Вембаньяма оформил второй файв-бай-файв в карьере в матче с «Ютой» – 25+9+7+5+5

Виктор Вембаньяма оформил файв-бай-файв.

Французский бигмен «Сан-Антонио » провел вторую игру 5x5 в своей карьере. Он помог техасской команде победить «Юту» со счетом 106:88 на второй день выездного бэк-ту-бэка.

Вембаньяма набрал 25 очков, 9 подборов, 7 передач, 5 перехватов и 5 блок-шотов, отметившись как минимум пятью показателями в пяти статистических категориях. Ранее 1-й номер драфта-2024 делал 5x5 в проигранном матче с «Лейкерс» 23 февраля.

За 34 минуты лидер «Сперс» реализовал 9 из 20 с игры.

Виктор стал третьим игроком в истории НБА , который имеет на своем счету несколько матчей 5x5. Он присоединился к Хакиму Оладжувону (6) и россиянину Андрею Кириленко (3).