«Матч ТВ» покажет игры России с Брунеем и Сирией: «Канал давно стал домом для сборной. Команда подарит праздник всем болельщикам»
В ближайшую паузы на игры сборных Россия встретится со сборной Брунея в Краснодаре 15 ноября и 19 ноября сыграет со сборной Сирии в Волгограде.
«Матч ТВ» в прямом эфире покажет обе игры национальной сборной страны.
«После долгой паузы сборная России сыграет домашние игры при своих болельщиках, причем сделает это в Краснодаре и Волгограде, где особенно любят футбол, и нет никаких сомнений, что стадионы будут заполнены до отказа.
Домом для сборной России уже давно стал и наш канал. Мы очень рады, что покажем обе игры, тем более что болельщики уже заждались игр национальной сборной в своем сильнейшем составе, вместе с Александром Головиным, Матвеем Сафоновым, братьями Миранчуками, Федором Чаловым и ведущими игроками российской Премьер-лиги.
Уверен, что сборная России подарит праздник всем болельщикам, будет много яркого футбола и забитых голов», – сказал генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.
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