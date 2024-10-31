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Дмитрий Васильев: «Томас Бах родился в стране, жители которой при виде советских и русских людей должны бесконечно стоять перед ними на коленях»

Дмитрий Васильев обвинил главу МОК Томаса Баха в развале олимпийского движения.

Ранее немец Бах заявил, что санкции против Олимпийского комитета России (ОКР) были неизбежными. В октябре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил деятельность ОКР из-за включения в состав организации представительств новых регионов РФ.

«Томас Бах – этот тот человек, который положил начало процессу разрушения международного олимпийского движения. У меня к нему отношение совершенно определенное. Все его высказывания для меня ничего не стоят. Это заявление человека, который вместе со своей бандой нарушил такое количество правил и законов еще до присоединения к России новых регионов. Поэтому с ним разговаривать вообще не о чем.

Томас Бах – человек, родившийся в той стране, жители которой при виде советских и русских людей должны бесконечно стоять перед ними на коленях. Потому что эта страна принесла такое количество зла нашему государству, что им уже никогда не отмыться.

Раньше я бы, конечно, таких слов не сказал. Но сегодня, когда они уже неприкрыто ненавидят все то, что связано с Россией и русскими людьми, им об этом необходимо напомнить. Про все те злодеяния, которые они принесли нашей стране. А потом они бежали мириться с нами.

И вскоре обязательно наступит такой момент, когда они снова побегут к нам мириться и приглашать нас во всякие структуры. В том числе и в МОК. Нам необходимо указать им на их место и напомнить, кто они такие», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoМОК
logoТомас Бах
logoДмитрий Васильев
Р-Спорт
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