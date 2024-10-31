Степанова считает, что на Западе ей создавали образ Ивана Драго: «Из меня хотели сделать современный вариант. Деньги, продюсеры, режиссеры были скандинавские»

Вероника Степанова считает, что из нее хотели сделать «современного Ивана Драго».

«Независимость мирового спорта от политики – это полная ерунда. Не знаю, есть ли такие наивные, кто верит в это, особенно сейчас. При этом мировой спорт контролируется Западом. Зимние виды спорта – полностью. Президент МОК – немец, FIS – британский швед, IBU – просто швед, IIHF – канадский француз, ISU – представитель Южной Кореи. И у всех, кроме биатлона, штаб-квартиры в Швейцарии.

Большинство спонсоров в зимних видах и сегодня – западные компании (у нас в лыжных гонках, например, главный спонсор Кубка мира – норвежская сеть продовольственных магазинов). Западные телеканалы платят за медиаправа куда больше, чем телеканалы из других стран.

Русские раньше тоже были нужны. В роли «плохих парней». Помните фильм «Рокки»? Иван Драго как соперник главного героя. Битву с ним всегда смотрят лучше, чем с каким-нибудь домашним Джоном Смитом. И из меня хотели современный вариант «Ивана» сделать – сразу после Олимпиады-2022 прорабатывали концепцию большого лыжного реалити-шоу. Деньги, продюсеры, режиссеры там были скандинавские – и у меня не было никаких иллюзий относительно моей роли.

Потом все резко изменилось. В 2022-м у куда уже более могущественных «продюсеров» возникла идея Россию изолировать и «наказать», причем во всех областях. Это точно не спортивные боссы и уж тем более не сами спортсмены придумали.

Я до конца февраля того года была в Норвегии, выступала на молодежном чемпионате мира – никто и не думал нас «наказывать и изолировать». И руки подавали как всегда, никаких изменений. Но примерно через неделю пришла команда откуда-то сверху – и бегать с русскими вдруг «стало невозможно». Если это не политическое вмешательство в спорт, то я не знаю, что можно таковым назвать.

Осенью 2024-го уже всему миру ясно, что изолировать Россию не получилось. Если у кого-то были сомнения, то саммит БРИКС в Казани их развеял», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».