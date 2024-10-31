Дивеев про замедление YouTube: «Все это не здорово, там много контента, которого нет в других сетях. Приходится мучиться с VPN, не нравится мне это»
Игорь Дивеев высказался о замедлении YouTube в России.
– Как часто пользуешься социальными сетями?
– Очень редко! Во-первых, включить VPN для меня – это большая проблема. Я иногда психую и все удаляю. Спрашиваю у жены, какой работает, она называет, я скачиваю – и ничего. Про себя думаю: «Ну и бог с ним». В Rutube смотрю сериалы, какие-то шоу. Играю в Доту иногда, но редко.
– Как на тебе отразилась история с замедлением YouTube?
– Все это не здорово. Там много контента, которого нет в других сетях. Приходится мучиться с VPN. Не нравится мне это.
– СМИ не читаешь о себе?
– Нет, а какой смысл? Если ты что-то сделал не так, то тебя ненавидят. А если забил гол – возносят до небес. Последние два года вообще не слежу. Если только случайно что-то попадается, – сказал защитник ЦСКА и сборной России Дивеев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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