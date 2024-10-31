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Дерби ЦСКА – «Спартак» прокомментируют Черданцев и Моссаковский

Названы комментаторы на дерби ЦСКА – «Спартак» и другие матчи 14-го тура Мир РПЛ.

1 ноября

«Динамо» (Москва) – «Ростов». Роман Трушечкин, Дмитрий Жичкин («Матч! Премьер», 18:50)

2 ноября

«Зенит» – «Динамо» (Махачкала). Михаил Крестинин, Павел Богданов («Матч ТВ», 17:30)

«Локомотив» – «Рубин». Константин Генич, Михаил Меламед («Матч! Премьер», 17:50)

ЦСКА – «Спартак»: Георгий Черданцев, Михаил Моссаковский («Матч ТВ», «Матч! Премьер», 20:00)

3 ноября

«Акрон» – «Крылья Советов». Александр Аксенов, Петр Коптев («Матч! Премьер», 12:50)

«Ахмат» – «Пари НН». Олег Пирожков, Адам Ахмадов («Матч! Премьер», 15:05)

«Факел» – «Химки». Роман Нагучев, Владислав Будлянский («Матч ТВ», «Матч! Премьер», 17:15)

«Краснодар» – «Оренбург». Александр Неценко («Матч! Премьер», 19:35)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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