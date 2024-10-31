Дерби ЦСКА – «Спартак» прокомментируют Черданцев и Моссаковский

Названы комментаторы на дерби ЦСКА – «Спартак» и другие матчи 14-го тура Мир РПЛ.

1 ноября «Динамо» (Москва ) – «Ростов ». Роман Трушечкин, Дмитрий Жичкин («Матч! Премьер», 18:50) 2 ноября «Зенит » – «Динамо» (Махачкала ). Михаил Крестинин, Павел Богданов («Матч ТВ», 17:30) «Локомотив » – «Рубин». Константин Генич, Михаил Меламед («Матч! Премьер», 17:50) ЦСКА – «Спартак»: Георгий Черданцев, Михаил Моссаковский («Матч ТВ», «Матч! Премьер», 20:00) 3 ноября «Акрон» – «Крылья Советов». Александр Аксенов, Петр Коптев («Матч! Премьер», 12:50) «Ахмат» – «Пари НН». Олег Пирожков, Адам Ахмадов («Матч! Премьер», 15:05) «Факел» – «Химки». Роман Нагучев, Владислав Будлянский («Матч ТВ», «Матч! Премьер», 17:15) «Краснодар» – «Оренбург». Александр Неценко («Матч! Премьер», 19:35) ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.