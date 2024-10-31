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Олимпийская чемпионка Лебедева: «Открытие ОИ в Париже – это такой позор. Правы те, кто говорят, что олимпийским движением правит сатана»

Татьяна Лебедева высказалась о «сатанистах» в олимпийском движении.

В частности, чемпионка Афин-2004 по прыжкам в длину раскритиковала организацию Игр-2024 в Париже.

«О чем тут можно говорить, когда в игровых видах спорта и командных дисциплинах сразу дали понять, что российским спортсменам путь закрыт. Даже тогда мы еще как-то пытались сохранять надежду, наладить диалог, заявляли, что не выходим из движения. Но потом они пошли еще дальше – начали проверять спортсменов на их связь с СВО, пошли разговоры о том, чтобы проверять, какая у них позиция по этой теме.

То есть пошла уже совсем откровенная политизация спорта со стороны МОК (Международного олимпийского комитета), который сам говорит, что спорт вне политики, но своими действиями себе же противоречит. И здесь уже включилось другое отношение со стороны ОКР (Олимпийского комитета России). Когда уже окончательно включается политика, и никто этого не скрывает, зачем нам такие Игры?

Я уж не говорю про то, как проходила сама Олимпиада в Париже. Имею в виду церемонию открытия – это такой позор. Считаю, что правы те, кто говорят, что олимпийским движением правит сатана. Я, конечно, слышала, что что-то подобное планируется на церемонии. Но, когда ее посмотрела, все равно оказалась в шоке. И осадок такой остался, что закрытие даже не стала смотреть.

Раз олимпийским движением правят такие сатанисты, то волей или неволей задумаешься: а надо ли нам в этом участвовать. И не только из-за этого такие эмоции. Например, когда читаешь новости, что сербского дзюдоиста дисквалифицировали за то, что он перекрестился... Это просто бред! Тут уже чем-то другим попахивает – не политикой, а какой-то сектой!

Это мое мнение. Оно, может быть, отличается от чьего-то другого, но я в таком олимпийском движении полностью разочарована. И то, как это характеризуется руководством нашей страны, нашего спорта, я полностью разделяю. Такое олимпийское движение нам не нужно», – сказала Лебедева.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Известия»
прыжки в длину
logoМОК
logoТатьяна Лебедева
logoОлимпийская сборная России
тройной прыжок
ОКР
открытие
logoОлимпиада-2024
Политика
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