Овечкин набрал 1+2 в матче с «Монреалем». У него 10 очков в 9 играх
Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Монреалем» (6:3).
Всего в 9 играх текущего чемпионата НХЛ на счету капитана «Вашингтона» 10 (5+5) баллов.
Сегодня за 17:30 (7:13 – в большинстве) у форварда 1 бросок в створ ворот, 7 – заблокировано, 2 – мимо ворот, полезность – «плюс 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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